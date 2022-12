PARIGI, 13 DIC - L'Aiea dispiegherà missioni per "mettere in sicurezza" tutte le centrali nucleari in Ucraina. Lo ha affermato il primo ministro ucraino Denys Shmyhal. "Queste missioni hanno lo scopo di mettere in sicurezza gli impianti e di registrare eventuali impatti dall'esterno, in particolare gli attacchi dell'aggressore russo", ha scritto il premier ucraino su Telegram dopo un incontro a Parigi con il capo dell'Aiea Rafael Grossi.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA