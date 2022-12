Kiev, aperti oltre 51.000 procedimenti penali per crimini guerra

ROMA, 25 DIC - La polizia nazionale ucraina ha aperto più di 51.000 procedimenti penali per i crimini commessi dall'esercito russo e dai loro complici in Ucraina dall'inizio dell'invasione. Lo ha affermato il capo della polizia nazionale ucraina Ihor Klymenko su Telegram, riferisce Ukrinform. "A oltre 10 mesi dall'inizio della guerra la polizia nazionale ucraina ha aperto più di 51.000 procedimenti penali per i crimini commessi dai militari russi e dai loro complici. In media, la polizia ha registrato 168 crimini di guerra al giorno", ha precisato Klymenko.

