ROMA, 19 GEN - "La vera leadership consiste nel dare l'esempio, non nell'ammirare gli altri. Non ci sono tabù. Da Washington a Londra, da Parigi a Varsavia, si dice una cosa: l'Ucraina ha bisogno di carri armati. Carri armati: la chiave per porre fine alla guerra in modo appropriato. È ora di smettere di tremare davanti a Putin e fare il passo finale". Lo scrive su Twitter il consigliere della presidenza ucraino, Mykhailo Podolyak.

