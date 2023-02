ROMA, 10 FEB - L'Ucraina "ha presentato una richiesta ai Paesi Bassi per la fornitura di caccia F-16". Lo ha riferito l'Aeronautica ucraina in un messaggio su Twitter, aggiungendo che la richiesta è stata confermata dalla ministra della Difesa olandese Kajsa Ollongren, che alla tv Nos aveva annunciato la richiesta di Kiev per gli aerei da combattimento.

