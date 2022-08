Kiev chiederà l'inclusione di Odessa nella lista dell'Unesco

PARIGI, 30 AGO - L'Ucraina ha annunciato oggi la decisione di richiedere l'iscrizione nella Lista del Patrimonio Mondiale del centro storico di Odessa, rinomato per la sua architettura, ma che è già stato "colpito dai bombardamenti" e si trova "a poche decine di chilometri dal fronte" dei combattimenti con l'esercito russo. Lo ha riferito un comunicato stampa dell'Unesco. Il ministro della cultura e dell'informazione ucraino Oleksandr Tkachenko è stato ricevuto oggi dal direttore generale dell'Unesco Audrey Azoulay presso la sede dell'organizzazione a Parigi e ha annunciato che l'Ucraina richiederà la registrazione dal centro storico di Odessa, città portuale del Mar Nero, famosa in particolare per le sue scalinate monumentali, punto strategico del conflitto, più volte bombardata dalle forze russe.

