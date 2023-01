Kiev, ci addestreremo all'uso dei Leopard in Polonia

ROMA, 21 GEN - Il ministro della Difesa ucraino Oleksii Reznikov ha riferito che le forze ucraine si addestreranno per utilizzare i carri armati Leopard 2 in Polonia, nonostante la mancata decisione dei partner occidentali sulla fornitura a Kiev dei carri armati di fabbricazione tedesca. Parlando al servizio ucraino di Voice of America, Reznikov ha descritto l'addestramento delle truppe ucraine in Polonia come una svolta, augurandosi presto un via libera alla consegna dalla Germania.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA