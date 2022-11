Kiev, colloqui con Mosca solo quando ritirerà le truppe

HALIFAX, 19 NOV - "Mosca non ha contattato ufficialmente Kiev per i negoziati di pace, ma la Russia dovrebbe in ogni caso ritirare completamente le sue forze perché i colloqui abbiano luogo", ha affermato il capo dello staff presidenziale ucraino Andriy Yermak in collegamento video con il Forum internazionale sulla sicurezza di Halifax. "Non abbiamo ricevuto alcuna richiesta ufficiale da parte russa di negoziati", ha dichiarato. Qualsiasi trattativa non basata sulla sovranità e sull'integrità territoriale dell'Ucraina entro i limiti dei suoi confini riconosciuti a livello internazionale "non è accettabile", ha detto Yermak.

