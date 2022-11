Kiev conferisce a Boris Johnson il titolo di cittadino onorario

ROMA, 24 NOV - Il Consiglio comunale della capitale ucraina ha conferito all'ex primo ministro britannico Boris Johnson il titolo di cittadino onorario di Kiev. "Il Consiglio comunale ha approvato la decisione di conferire a Boris Johnson, grande amico dell'Ucraina, il titolo di cittadino onorario di Kiev. Boris ha visitato la capitale ucraina diverse volte, sia in tempo di pace che nel periodo più drammatico della nostra lotta contro l'aggressore russo. Johnson ha fatto e, sono sicuro, continuerà a fare tutto il possibile affinché la Gran Bretagna e i leader mondiali forniscano la necessaria assistenza all'Ucraina. La ringraziamo per il suo sostegno. Lo aspettiamo di nuovo a Kiev", ha scritto su Telegram il sindaco di Kiev Vitaliy Klitschko, come riporta Ukrinform. Il Consiglio accademico dell'Università nazionale Ivan Franko di Leopoli ha conferito a Johnson il titolo di dottore honoris causa.

