ROMA, 24 LUG - "Dall'inizio dell'invasione russa in Ucraina, 183 siti religiosi sono stati completamente o in parte distrutti". Lo riporta il Kyiv Independent citando il servizio statale ucraino per gli affari etnici e la libertà di coscienza. I siti includono chiese, moschee, sinagoghe, edifici scolastici e amministrativi delle comunità religiose ucraine. Cinque sono musulmani, altrettanti sono ebraici e i restanti 173 sono cristiani.

