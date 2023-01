Kiev, indecisione Berlino su invio Leopard uccide persone

ROMA, 21 GEN - "L'indecisione sta uccidendo sempre più persone. Ogni giorno di ritardo vuol dire la morte per gli ucraini. Pensate velocemente", lo ha scritto in un messaggio su Twitter il consigliere del presidente Volodymyr Zelensky, Mykhailo Podolyak, riferendosi al mancato via libera di Berlino per la consegna di tank Leopard a Kiev. Pressione su Berlino anche dal vice ministro degli Esteri ed ex ambasciatore ucraino in Germania, Andriy Melnik, che in un messaggio su Twitter al nuovo ministro della Difesa tedesco, Boris Pistorius, ha scritto: "Cos'altro c'è da controllare, Herr Pistorius? Consegni! È un peccato che la coalizione di governo della Germania si esponga così". Infine, "il tempo è essenziale" per portare i carri armati occidentali in Ucraina prima che la Russia lanci un'anticipata offensiva primaverile", secondo l'ambasciatore ucraino negli Stati Uniti, Oksana Markarova, citata dalla Cnn.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA