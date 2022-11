Kiev, iniziate le evacuazioni governative da Kherson

ROMA, 26 NOV - Il ministero della Reintegrazione dei territori temporaneamente occupati dell'Ucraina ha riferito che oggi è partito da Kherson un treno diretto a Khmelnytskyi, nell'ovest del Paese, con i primi 100 residenti della città che hanno approfittato dell'evacuazione prevista dal governo di Kiev. "Tra loro ci sono 26 bambini, 7 pazienti costretti a letto e 6 persone con mobilità ridotta", si legge in un post sul profilo Facebook del ministero. All'arrivo a Khmelnytskyi, tutti gli sfollati "riceveranno assistenza" e "un sostegno monetario", saranno "sistemati gratuitamente e riceveranno aiuti umanitari", ha precisato il ministero. "Ricordiamo che attualmente è possibile evacuare dalla regione di Kherson in autobus per Odessa, Mykolaiv e Kryvyi Rih". Nelle scorse ore, le autorità ucraine avevano annunciato le evacuazioni dei pazienti degli ospedali di Kherson a causa dei sistematici bombardamenti russi contro la città.

