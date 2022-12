Kiev, Kherson bonbardata 74 volte in 24 ore, 5 morti e 17 feriti

ROMA, 24 DIC - Le truppe russe hanno bombardato il territorio della regione di Kherson 74 volte nelle ultime 24 ore, uccidendo cinque civili e ferendone altri 17. "Il nemico ha attaccato senza pietà i quartieri residenziali della città di Kherson per tutto il giorno, sono stati registrati 36 attacchi. I proiettili russi hanno colpito strutture critiche, asili, una scuola, un ospedale, negozi, una fabbrica, case private e condomini". Lo ha dichiarato Yaroslav Yanushevych, capo dell'amministrazione militare regionale di Kherson, riporta Ukrinform. In particolare, un bambino è stato portato in ospedale con ferite multiple da schegge e una ragazza è in gravi condizioni.

