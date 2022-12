Kiev, Mosca ha acquistato 1.700 droni da Iran in estate

ROMA, 24 DIC - In base a un contratto raggiunto durante l'estate, la Russia ha acquisito 1.700 droni Shahed dall'Iran, che vengono consegnati in diverse tranche. A sostenerlo il capo dell'agenzia di intelligence militare ucraina, Kyrylo Budanov, in un'intervista al New York Times, aggiungendo che secondo Kiev, finora la Russia ha sparato circa 540 droni in attacchi tattici lungo la linea del fronte puntando a centrali elettriche e altre infrastrutture. La maggior parte dei droni viene abbattuta prima di raggiungere gli obiettivi, ha affermato Budanov. Secondo il capo dell'intelligence, l'Iran ha finora rifiutato di sostenere la Russia con trasferimenti di missili balistici e "non si affretta a farlo, per ragioni comprensibili. Perché non appena la Russia lancerà i primi missili la pressione delle sanzioni aumenterà" su Teheran.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA