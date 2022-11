Kiev, negoziati Mosca cortina fumogena per continuare guerra

ROMA, 24 NOV - La Russia sta usando i negoziati come una "cortina fumogena" per continuare la sua aggressione e il suo terrore: lo ha detto il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, all'emittente tv giapponese NHK, come riporta Ukrinform. "I leader di Mosca stanno usando i negoziati come una 'cortina fumogena' per continuare l'aggressione e il terrore", ha affermato il ministro, secondo il quale le forze russe in Ucraina rendono assurda l'idea di colloqui di pace. In un tweet Kuleba ha definito "crimini di guerra" gli attacchi missilistici russi sulle infrastrutture civili critiche del Paese, sottolineando che la Russia "conduce il tipo di guerra più vile e barbaro contro civili disarmati". Il ministro si è poi chiesto: "Come si può nel mondo giustificare le azioni russe con qualsiasi ragione o rimanere neutrali di fronte alla loro guerra genocida e al loro terrore?".

