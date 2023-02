Kiev, nella regione di Kharkiv colpite abitazioni di civili

KIEV, 13 FEB - Questa mattina le forze russe sono tornate a bombardare la zona di Kharkiv e in particolare la città di Kupiansk, dove sono state colpite abitazioni di civili. Lo riferiscono le autorità amministrative militari di Kharkiv. In particolare, il responsabile dell'amministrazione militare locale Oleh Syniehubov sul suo canale Telegram ha sottolineato che "sono state colpite abitazioni in città, sono divampati incendi. Fortunatamente non si sono registrate vittime". Lo riferisce Ukrinform.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA