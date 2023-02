KIEV, 08 FEB - Ci sarebbero anche Kharkiv o Zaporizhzhia nel mirino delle forze russe in vista della nuova offensiva in Ucraina da più parti considerata imminente. Lo ha detto il capo del consiglio nazionale di sicurezza ucraino, Oleksiy Danilov, in un'intervista a Reuters ripresa da altri media internazionali.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA