Kiev, raid russi sulla Croce Rossa a Kherson

ROMA, 15 GEN - Le forze russe hanno bombardato "i locali in cui lavorano i rappresentanti della Croce Rossa" a Kherson. Lo denuncia il vice capo dell'ufficio del presidente dell'Ucraina, Kyrylo Tymoshenko, sul suo canale Telegram. "I proiettili nemici hanno colpito i locali in cui lavorano i rappresentanti della Croce Rossa" a Kherson, "il bombardamento ha provocato un grave incendio. I soccorritori stanno lavorando. Non ci sono informazioni sulle vittime". "Durante il bombardamento dello stesso edificio a metà dicembre, è morta una volontaria e membro dell'unità di risposta rapida della Croce Rossa, Viktoria Yaryshko", ha ricordato.

