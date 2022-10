Kiev,russi hanno attaccato Paese con 83 missili, 17 droni

ROMA, 10 OTT - Le forze russe hanno lanciato oltre 83 missili e usato 17 droni iraniani per attaccare l'Ucraina. Questa mattina Mosca ha lanciato attacchi missilistici su Kiev, Leopoli, Pryluky, Khmelnytskyi, Dnipro, Nizhyn, Zhytomyr e Kharkiv dalle regioni del Mar Caspio e di Nizhny Novgorod: lo ha riferito il viceministro della Difesa ucraina Hanna Maliar, citata dal Kyiv Independent. "Sono stati colpiti tre distretti in tutta la regione di Kiev, gli attacchi hanno preso di mira infrastrutture sensibili e civili, ci sono vittime e persone ancora sotto sotto le macerie": lo ha detto Oleksiy Kuleba, capo dell'Amministrazione militare regionale di Kiev, come riporta Ukrinform. Kuleba ha sottolineato che i soccorritori e gli altri servizi speciali stanno lavorando sui luoghi degli attacchi. E ha aggiunto che potrebbero esserci interruzioni nelle comunicazioni, nelle forniture di energia e di acqua in tutta la regione: "Caricate i vostri telefoni e i vostri power bank e fate scorta d'acqua", ha detto.

