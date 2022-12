Kiev, russi stanno portando bambini del Lugansk in Cecenia

ROMA, 07 DIC - "Gli occupanti russi stanno portando i bambini ucraini del Lugansk occupato in Cecenia per l' "educazione patriottica": lo ha scritto su Telegram il governatore in esilio Sergiy Gaidai, come riferiscono le tv ucraine. "Kadyrov rapisce i bambini del Lugansk per allevarli come assassini, che poi uccideranno gli ucraini. Gli invasori stanno portando via in massa bambini dalla regione di Lugansk in Cecenia per l'"educazione patriottica". Ci sono più di cento casi di deportazione di adolescenti nel territorio della Federazione Russa", afferma Gaidai. Intanto secondo i dati del portale di ricerca dei minori della guerra aggiornato al 7 dicembre 333 bambini risultano dispersi, 13.112 deportati, 8.017 ritrovati, riferisce Ukrinform.

