Kiev School Economics, perdite per guerra 564 mld dollari

ROMA, 27 MAG - Le perdite economiche totali per l'Ucraina causate dall'invasione russa ammontano a 564-600 miliardi di dollari, secondo la Kyiv School of Economics (Kse), come riporta la Bbc. La misura comprende i danni diretti alle abitazioni e ad altri edifici, alle infrastrutture e alle proprietà, nonché i danni indiretti sotto forma di calo del Pil, perdita di investimenti, abbandono dei lavoratori e costi aggiuntivi per la difesa e il sostegno sociale, ha dichiarato la Kse. Le perdite dirette dovute alla distruzione di edifici e infrastrutture sono stimate in 105 miliardi di dollari, di cui circa 40 miliardi sono rappresentati dai danni alle abitazioni. Le città di Mariupol - ora sotto il controllo russo dopo un lungo assedio - Kharkiv e Chernihiv - entrambe pesantemente bombardate dalla Russia prima del ritiro delle sue forze - e Severodonetsk e Lysychansk nel Donbas, dove sono in corso pesanti combattimenti, hanno subito i danni maggiori agli edifici residenziali, secondo il Kse. Nel frattempo, le aziende ucraine hanno subito perdite economiche per 11 miliardi di dollari, di cui oltre mezzo miliardo solo nell'ultima settimana. Secondo la Kyiv School of Economics, più di 200 aziende, fabbriche e impianti ucraini sono stati distrutti, danneggiati o sequestrati dalla Russia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA