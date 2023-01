Kiev, si dimette viceministro delle Difesa Shapolov

ROMA, 24 GEN - Si è dimesso il vice ministro della Difesa ucraino Vyacheslav Shapovalov. Lo riportano i media ucraini citando il sito web del Ministero della Difesa di Kiev. Secondo la nota ufficiale, Shapovalov ha chiesto di lasciare il suo incarico per non "creare minacce alle Forze armate in seguito alle accuse sull'acquisto dei servizi di ristorazione". Anche il vice ministro ucraino per lo sviluppo delle comunità e dei territori dell'Ucraina, Ivan Lukerya, ha scritto una lettera per annunciare le sue dimissioni. Lo annuncia Lukerya su Facebook, come riporta Ukrinform. Un rimpasto di governo a breve potrebbe portare alla sostituzione di alcuni ministri: lo riferiscono i media ucraini che citano fonti qualificate. Il primo dovrebbe essere il ministro dell'Energia Herman Galushchenko, che ha gestito la complessa situazione energetica nel Paese dopo che gli attacchi russi hanno distrutto buona parte del sistema elettrico ucraino. A seguire, potrebbero essere sostituiti il ministro della gioventù e dello sport Vadym Gutzait e il capo del ministero della Strategia e dell'industria Pavlo Ryabikin. Secondo le fonti, i titolari di questi dicasteri sono da tempo considerati sostituibili.

