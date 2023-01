Kiev,Soledar-Bakhmut battaglia più sanguinosa della guerra

(ANSA-AFP) - KIEV, 11 GEN - La lotta per il controllo di Soledar e Bakhmut nell'Ucraina orientale è la "più sanguinosa" battaglia per le forze russe e ucraine dall'inizio dell'invasione nel febbraio 2022. Lo ha affermato Mykhailo Podoliak, consigliere della presidenza ucraina, in un'intervista all'Afp. "Qualunque cosa stia accadendo oggi in direzione di Bakhmut o Soledar, è lo scenario più sanguinoso di questa guerra", ha detto il funzionario. "Molto sangue, molti duelli di artiglieria, molti combattimenti di contatto, soprattutto a Soledar oggi", ha riassunto Podoliak, osservando che attualmente è il "punto più caldo della guerra". (ANSA-AFP).

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA