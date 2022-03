ROMA, 19 MAR - Un altro generale russo è caduto in battaglia in Ucraina: si tratta del generale Andrei Mordvichev morto nella città di Chernobayevka in seguito a colpi di artiglieria, afferma l'esercito ucraino in un posto su Facebook citato dalla Bbc.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA