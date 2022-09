Kirghizistan, 24 morti in scontri a confine con Tagikistan

BISHKEK, 17 SET - Il Kirghizistan ha reso noto che almeno 24 persone sono rimaste uccise negli scontri al confine con il Tagikistan, in una nuova fiammata di violenza tra le due ex repubbliche sovietiche. "24 corpi sono stati portati in strutture sanitarie della regione di Batken", nel sudest del Kirghizistan, ha riferito il ministero della Salute kirghizo in un comunicato. Da Samarcanda dove si trovavano entrambi, i presidenti kirghizo Sadyr Japarov e tagiko Emomali Rahmon hanno ordinato poche ore fa alle rispettive truppe di ritirarsi dalla linea di contatto lungo il confine dopo il cessate il fuoco raggiunto oggi.

