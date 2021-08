Kosovo, ingoia un cellulare Nokia 3310: i medici glielo estraggono in endoscopia

In un ospedale di Pristina i medici hanno estratto un telefono cellulare dallo stomaco di un uomo di 33 anni. Come ha riferito il dottor Skender Telaku, citato dai media locali, l’intervento è avvenuto per via endoscopica, senza incidere le pareti dello stomaco. L’uomo, è stato precisato, aveva ingoiato il cellulare, un Nokia 3310, quattro giorni fa. «Abbiamo estratto il telefonino diviso in tre parti, senza alcuna complicazione», ha detto il dottor Telaku. Non è stato detto in quali circostanze l’uomo abbia ingoiato il cellulare.

