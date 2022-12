Kuleba, blackout completo è un'ipotesi realistica

ROMA, 12 DIC - Il ministro degli Esteri ucraino, Dmytro Kuleba, in un'intervista al canale tedesco Ard, ripreso da Unian, ha affermato che l'ipotesi di un blackout completo in seguito ai bombardamenti russi "è abbastanza realistica, ma la situazione instabile non spingerà gli ucraini a lasciare il Paese". Come ha notato Kuleba, in caso di nuovi attacchi contro il sistema energetico ucraino, "le persone si sposteranno nelle zone rurali, dove c'è l'opportunità di bruciare legna da ardere".

