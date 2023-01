NEW YORK, 25 GEN - L'ambasciatrice americana in Russia Lynne Tracy è arrivata a Mosca. Lo rende noto l'ambasciata americana. Tracy è la prima donna a ricoprire tale incarico ed è già stata a Mosca dal 2014 al 2017 come numero due dell'ambasciata.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA