L'ambasciatrice canadese Golberg alla Marcia per Kiev a Roma

ROMA, 25 AGO - Ieri, 24 Agosto, l'Ambasciatrice del Canada in Italia Elissa Golberg ha partecipato a Roma alla Marcia per la libertà organizzata dalle ambasciate ucraine in Italia e presso la Santa Sede e dall'Associazione Cristiana degli ucraini in Italia, in occasione del 31mo anniversario dell'Indipendenza. "Il Canada e l'Ucraina godono di una relazione speciale", ha dichiarato l'Ambasciatrice Golberg. "Il 2 dicembre 1991, il Canada è stato il primo Paese occidentale a riconoscere l'indipendenza dell'Ucraina. Da allora, Canada e Ucraina hanno intrattenuto una stretta relazione bilaterale, rafforzata da cordiali legami interpersonali, radicati nella comunità ucraino-canadese di 1,3 milioni di persone. A seguito dell'invasione non provocata e ingiustificata della Russia nel febbraio scorso, il Governo del Canada è tra i principali attori sulla scena internazionale attivamente impegnato a fornire sostegno e solidarietà al popolo ucraino". "Il Canada - ha concluso l'Ambasciatrice Golberg - rimane dunque fermo nel suo impegno per la sovranità, l'integrità territoriale e l'indipendenza dell'Ucraina".

