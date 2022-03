L'India celebra Holi, la festa dei colori e della primavera

NEW DELHI, 18 MAR - Milioni di persone in tutta l'India stanno celebrando Holi, la festa dei colori che saluta l'arrivo della primavera nel Paese e coincide con la luna piena. La festa è particolarmente sentita, perché l'anno scorso le tradizionali riunioni in cui le persone si dipingono reciprocamente viso e abiti di colori vivacissimi erano state vietate per il Covid. Folle molto numerose si sono riunite all'aperto in tutte le principali città. per giocare coi colori, danzare e accendere falò. La celebrazione quest'anno hanno assunto il carattere simbolico di un auspicabile addio alla pandemia, grazie alla drastica caduta della curva dei nuovi casi, che nelle ultime settimane si sono attestati su una media nazionale giornaliera di 2.500, le restrizioni contro il Covid sono ormai praticamente annullate in tutto il Paese.

