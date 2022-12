L'Indonesia vieta il sesso fuori dal matrimonio

ROMA, 06 DIC - Il Parlamento indonesiano ha approvato gli emendamenti legislativi che vietano il sesso prematrimoniale e apportano altre modifiche significative al Codice penale del Paese. Il vicepresidente del Parlamento, Sufmi Dasco Ahmad, si è detto favorevole al testo, che ha ottenuto la maggioranza dei voti in plenaria e che è criticato dai suoi detrattori come una battuta d'arresto per le libertà nel Paese a maggioranza musulmana. Tra gli articoli più controversi del codice appena adottato vi è la criminalizzazione dei rapporti sessuali extraconiugali, così come la convivenza delle coppie non sposate. Queste regole potrebbero avere, secondo le organizzazioni per i diritti umani, un forte impatto anche sulla comunità Lgbtq in Indonesia, dove il matrimonio tra persone dello stesso sesso non è consentito. Due uomini sono stati frustati pubblicamente nella provincia conservatrice indonesiana di Aceh, sull'isola di Sumatra, per aver fatto sesso. I due hanno ricevuto 77 frustate ciascuno da un ufficiale mascherato di fronte a una folla a Banda Ace, come riporta la Bbc pubblicando una foto. I due, di 27 e 29 anni, sussultavano per il dolore mentre venivano colpiti da agenti in tunica e col viso coperto che li battevano sulla schiena con un bastone di rattan.

