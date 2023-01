L'Iran facilita l'accesso delle afghane a istruzione secondaria

TEHERAN, 03 GEN - L'Iran ha annunciato che aumenterà di cinque volte il numero di borse di studio che consentiranno agli studenti afghani di studiare all'Università di Teheran e ridurrà inoltre le tasse di iscrizione per le donne afghane, escluse dalle università nel loro Paese. Lo riportano l'agenzia di stampa iraniana Irna e l'agenzia tedesca Dpa, ricordando che a metà dicembre i talebani hanno deciso di chiudere le università alle ragazze, che erano già private dell'istruzione secondaria. Tornati al potere in Afghanistan nell'agosto del 2021, i talebani avevano promesso di essere più flessibili sui diritti delle donne, per poi tornare qualche mese dopo a un'interpretazione ultra rigorosa dell'Islam rispetto al loro primo passaggio al potere tra il 1996 e il 2001.

