L'Italia partecipa a un congresso su 'smart city' in Spagna

MADRID, 17 NOV - C'era anche l'Italia tra i partecipanti a Smart City Expo, congresso sul futuro delle città tenutosi negli ultimi tre giorni a Barcellona: nell'occasione, sono state presenti diverse aziende, start-up e delegazioni istituzionali. Per favorire la partecipazione italiana, l'agenzia per il Made in Italy Ice ha allestito uno stand specifico, visitato martedì dal console italiano a Barcellona, Emanuele Manzitti, e dall'assessore per l'Azione Esterna e l'Unione Europea del governo regionale catalano, Meritxell Serret. Al congresso hanno partecipato 28 aziende e start-up presenti, provenienti da diverse regioni italiane, che "hanno portato in fiera uno spaccato del Paese con al centro tecnologia, creatività, innovazione e sostenibilità quali chiavi per la costruzione nel presente delle metropoli del futuro", si legge in una nota del consolato.

