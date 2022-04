L'Ue vuole la Russia fuori dal G20 e da altre organizzazioni multilaterali

BRUXELLES. Il Parlamento europeo, nella risoluzione approvata a maggioranza, chiede ai leader della Ue di escludere la Russia dal G20 e da altre organizzazioni multilaterali, come l’Unhcr (l'agenzia Onu per i rifugiati), l'Interpol, l’Organizzazione Mondiale del Commercio, l’Unesco e altre. Questo, si sottolinea, per dare " un segnale importante del fatto che la comunità internazionale non tornerà a lavorare come di consueto con lo Stato aggressore».

