L'Uganda invierà mille soldati in Congo entro la fine del mese

ROMA, 18 NOV - L'esercito ugandese invierà entro la fine del mese circa mille soldati nella provincia dell'Ituri, ubicata nella regione orientale della Repubblica Democratica del Congo (Rdc). Lo riferisce la Bbc, precisando che i militari fanno parte delle forze schierate dalla Comunità dell'Africa orientale (Eac) per combattere i ribelli che hanno base nella regione e trai i quali spicca il gruppo armato M23, che continua a guadagnare terreno avanzando verso la città di Goma, uccidendo civili e saccheggiando villaggi. I soldati sono in addestramento da giugno in Uganda nel distretto occidentale di Kiruhura, come ha riferito all'emittente britannica Felix Kulaigye, portavoce dell'esercito. Kampala è già impegnata separatamente nella regione in una missione di combattimento al fianco di Kinshasa contro le Forze alleate democratiche (Adf), gruppo islamista ugandese con basi nell'est della Repubblica democratica del Congo.

