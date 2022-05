La bottiglia di whisky più grande del mondo venduta per 1,3 milioni di euro

La bottiglia di whisky più grande del mondo, chiamata "The Intrepid", è stata venduta per circa 1,3 milioni di euro dalla casa d'aste Lyon e Turnbull. La bottiglia, alta circa 1,80 metri è stata inserita nel Guinness World Record nel settembre scorso. Contiene 311 litri di whisky, l'equivalente di 444 bottiglie standard. All’interno c’è un single malt Macallan del 1989 che ha trascorso 32 anni a maturare in botti di rovere nella distilleria scozzese di Macallan prima di essere imbottigliato nel 2021. È stato venduto mercoledì a un collezionista internazionale. The Intrepid è comunque la più grande ma non la più costosa: quel primato va a un Macallan di 60 anni venduto per 1,53 milioni di dollari nel 2018.

