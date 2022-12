La capitale ucraina completamente senza acqua

ROMA, 20 DIC - A causa della situazione di emergenza le stazioni di pompaggio dell'acqua della compagnia di distribuzione idrica Kyivvodokanal sono disconnesse dalla rete elettrica: per questo motivo a Kiev non c'è acqua. Lo ha reso noto l'operatore sul suo sito. "Entro un'ora verrà ripristinata la corrente alle stazioni di pompaggio, quindi ci vorrà del tempo prima che il sistema di approvvigionamento idrico si avvii. I tecnici di Kyivvodokanal stanno facendo tutto il possibile per restituire l'acqua ai rubinetti dei consumatori il prima possibile", ha scritto Kyivvodokanal.

