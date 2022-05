La fidanzata di Putin nel mirino della sanzioni Ue per il suo ruolo importante nella propaganda russa

Ci avevano provato già gli americani, ora sono gli europei a tornare alla carica: Alina Kabaeva, considerata come la storica fidanzata di Vladimir Putin, è stata inserita nella black list che è parte integrante del sesto pacchetto di sanzioni Ue attualmente sul tavolo del Consiglio in attesa di approvazione. La 39enne ex campionessa olimpica di ginnastica ritmica sarebbe la madre di almeno tre dei figli dello zar. A proporre la sua "candidatura" alla lista nera Ue - che già annovera oltre mille persone e alla quale si dovrebbe aggiungere anche il patriarca della chiesa ortodossa russa Kirill - è stato, in base alle sue competenze, il servizio per l’azione esterna della Commissione europea, il Seae, guidato dallo spagnolo Josep Borrell. Nel caso in cui il documento preparato da Bruxelles riuscisse a ottenere il via libera unanime dei 27, per Kabaeva scatterebbero il divieto di ingresso nei Paesi membri dell’Unione e il congelamento dei beni.

Di misure contro la fidanzata di Putin nonché ex membro della Duma, il Parlamento russo, si era già parlato alla fine dello scorso aprile, quando sembrava che gli Stati Uniti fossero pronti a sanzionarla perché sospettata, tra l’altro, di avere un ruolo chiave nella gestione occulta dei beni di Putin all’estero. Ma l’iniziativa di Washington era stata poi bloccata dal Consiglio di sicurezza nazionale per il timore che un’azione nei confronti di una persona così vicina al cuore dello zar russo potesse rappresentare un punto di non ritorno e innescare una reazione spropositata da parte del leader del Cremlino.

I servizi della Commissione europea sembrano pensarla diversamente e vorrebbero punirla per il ruolo centrale che ha svolto e sta svolgendo nella campagna propagandistica in atto da parte del governo di Mosca. Insieme a lei altre tre persone sono state proposte per essere inserite nella black list Ue, tutte accusate di un ruolo importante nella propaganda russa.

Alina e 'Vova', così era chiamato il presidente dai siti di gossip che si sono occupati della loro relazione prima di essere messi a tacere dal Cremlino, si sono conosciuti 20 anni fa. Lei appena 18enne, lui 30 anni di più. Amore a prima vista, pare, sempre negato ufficialmente, anche dopo il divorzio di Putin dalla moglie Ludmilla Shkrebneva nel 2014. Eppure tra una copertina di Vogue Russia, un oro alle Olimpiadi di Atene che le valse anche il titolo di "donna più flessibile per la Russia", una condanna per doping e un'elezione alla Duma con il partito di Putin, Alina e' sempre rimasta accanto al suo zar.

Dal battesimo segreto di uno dei figli nel 2011, alle fughe d'amore nel palazzo di Putin sul Mar Nero, i due sono inseparabili da oltre 20 anni. Nel 2014 fu nominata presidente di uno dei principali gruppi di media statali, di proprietà di uno dei maggiori azionisti della banca Rossiya, una di quelle sanzionate dagli Usa. Ma dall'organigramma del gruppo il nome di Alina e' sparito il 6 aprile poco prima dell'ultimo pacchetto di sanzioni occidentali contro Mosca. Fino al 2018, la fidanzata di Putin aveva uno stipendio annuale di circa 12 milioni di dollari, che si godeva in Svizzera. Ed è lì che si è ritirata all'inizio dell'invasione dell'Ucraina, anche se ufficialmente le autorita' elvetiche hanno sempre negato.

