La Germania espelle 40 diplomatici russi

BERLINO, 04 APR - Il governo tedesco ha deciso di dichiarare 40 diplomatici russi "persone non grate". Lo ha annunciato oggi la ministra degli Esteri Annalena Baerbock. "Si tratta di persone che hanno lavorato qui in Germania ogni giorno contro la nostra libertà e contro la coesione della nostra società", ha affermato secondo quanto riporta la Dpa. "Questa cosa non la tollereremo oltre". La decisione è stata comunicata all'ambasciatore russo Sergei Nethayev lunedì pomeriggio.

