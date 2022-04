La giornalista russa no-war assunta da Die Welt

BERLINO, 11 APR - Marina Ovsyannikova, la giornalista no-war che ha interrotto la diretta del telegiornale russo per protestare contro la guerra russa in Ucraina, è stata assunta come corrispondente dalla Die Welt. Lo ha annunciato il proprietario del quotidiano tedesco, Axel Springer, che ha precisato: "Riferirà per il cartaceo e per il canale di notizie TV di Die Welt da Ucraina e Russia". "Owsjannikova ha avuto il coraggio, in un momento decisivo, di far confrontare gli spettatori russi con la realtà", ha detto il direttore del gruppo Welt, Ulf Poschardt, aggiungendo che con il suo gesto, la giornalista, "ha difeso la professione, nonostante la censure". "Come giornalista, considero mio dovere difendere la libertà", ha commentato così l'assunzione Ovsiannikova. La giornalista era stata arrestata e poi rilasciata dalle forze dell'ordine russe, dopo aver mostrato un cartello contro la guerra alle spalle di una collega che stava conducendo il telegiornale.

