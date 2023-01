OSLO, 25 GEN - La Norvegia invierà carri armati Leopard 2 in Ucraina. Ad annunciarlo è stato oggi il suo ministro della Difesa. "La Norvegia e il governo sostengono la consegna di carri armati all'Ucraina. La Norvegia parteciperà", ha precisato il ministro Bjorn Arild Gram in un'intervista alla televisione di stato Nrk. Sarà la variante del carro armato Leopard 2 di fabbricazione tedesca in servizio presso l'esercito norvegese, ha aggiunto il ministro, senza però fornire il numero di carri armati interessati.

