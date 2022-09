La speaker Usa Nancy Pelosi, 'domani andrò in Armenia'

BERLINO, 16 SET - "Domani andrò in Armenia": lo ha annunciato oggi a Berlino Nancy Pelosi, Speaker della Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti, rispondendo a una domanda. Pelosi accetterà così un "invito espresso già da tempo". "Siamo molto contenti e fieri di poter fare questo viaggio" e "poter riconoscere che quello che c'è stato più di 100 anni fa in Armenia è stato un genocidio", ha detto la speaker secondo la traduzione simultanea in tedesco. Pelosi si trova a Berlino per il G7 dei presidenti delle camere. Da pochi giorni è ricominciato il conflitto armato tra Azerbaigian e Armenia.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA