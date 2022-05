La strage di soldati russi, cadaveri nelle discariche o nei vagoni freezer

I cadaveri dei soldati russi abbandonati lungo le strade delle città devastate dai bombardamenti o impietosamente gettati nelle discariche. L'ultima prova che la guerra di Vladimir Putin non sta andando come previsto sarebbe in quelle centinaia, forse migliaia di corpi lasciati indietro nei campi di battaglia. Come nella regione di Kharkiv, la seconda città ucraina a poche decine di chilometri dalla Russia, tra le prime a essere attaccata eppure ancora, dopo 76 giorni di conflitto, al centro di continui capovolgimenti di fronte. Da quei territori contesi, cruciali per l’offensiva sul Donbass, arrivano le testimonianze delle autorità di Kiev e le agghiaccianti immagini della scoperta di militari di Mosca morti e mai seppelliti, spesso semplicemente abbandonati dopo un combattimento finito male, come pezzi d’artiglieria ormai inservibili.

«Troviamo i loro corpi per le strade, nelle case, non sono stati nemmeno sepolti, li hanno lasciati nelle discariche. Quando si ritirano, non prendono i corpi dei loro soldati. Questo testimonia ancora una volta la loro etica, i principi e le regole di guerra», è l’accusa del capo dell’amministrazione militare dell’oblast di Kharkiv, Oleg Sinegubov. Comportamenti che, ha ricordato, ignorano convenzioni e regole internazionali sul trasferimento dei corpi dei caduti. «L'Ucraina non viola questi requisiti e, se ci sono richieste dalla Russia, verranno prese le misure necessarie dai ministeri competenti e dall’ufficio del Presidente» per la restituzione dei cadaveri, ha poi assicurato.



Non ci sono però solo i corpi abbandonati. «Mentre la Russia sfila sulla Piazza Rossa, migliaia di suoi soldati morti sono ammucchiati in sacchi su treni frigorifero», ha denunciato Anton Gerashchenko, consigliere del ministro degli Interni ucraino. «I russi - ha aggiunto - si rifiutano di prenderli, così l’Ucraina potrebbe anche doverli seppellire a spese proprie». Pratiche che riecheggiano quelle denunciate nelle prime settimane di guerra sull'impiego da parte delle unità di Mosca di forni crematori mobili fatti arrivare appositamente dalla Crimea per bruciare e nascondere i caduti dopo le battaglie più cruente a Mariupol.



Del resto, riportare a casa i cadaveri dei soldati significa anche ammetterne ufficialmente la morte in battaglia. E per Mosca, che dall’inizio del conflitto ha riconosciuto la perdita solo di 1.351 militari - un bilancio che non viene aggiornato da un mese e mezzo -, i corpi dei militari rischiano di trasformarsi in scomode prove delle menzogne raccontate a un’intera nazione. Secondo lo Stato maggiore ucraino, i soldati russi uccisi sono circa 26.000, tra cui almeno 317 alti ufficiali, di cui molti maggiori e colonnelli e una dozzina di generali. E anche per le intelligence occidentali, a partire da quella britannica, l’effettivo bilancio di vittime tra le truppe di Mosca è ben più alto di quello ammesso, con circa 15 mila caduti. E molti dei loro corpi, appunto, sarebbero destinati a ingrossare le fila dei dispersi in battaglia.



Nel frattempo, anche in Russia cresce l’inquietudine dei familiari dei soldati che da settimane non danno notizie di sé. Lontano dalla propaganda del Cremlino sulla missione che prosegue senza intoppi, i social locali sono diventati il terreno per la ricerca e lo scambio di informazioni più credibili sulla sorte dei giovani inviati a combattere. A partire dai necrologi pubblicati sui giornali e sul web, un gruppo di attivisti russi afferma di aver identificato almeno 2.067 soldati morti in battaglia, mentre le autorità ucraine hanno iniziato da settimane a impiegare massicciamente tecnologie di riconoscimento facciale per identificare le vittime nemiche.





