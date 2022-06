La Turchia estende il mandato delle truppe in Libia

ISTANBUL, 13 GIU - L'ufficio del presidente Recep Tayyip Erdogan ha presentato una richiesta per estendere di 18 mesi il mandato dei soldati turchi in Libia al Parlamento di Ankara. Lo fa sapere l'agenzia Dha. A dicembre 2020, l'assemblea turca aveva approvato il prolungamento di ulteriori 18 mesi della missione militare di Ankara in Libia che era stata avviata nel gennaio dello stesso anno in seguito a un accordo tra la Turchia e il governo di accordo nazionale di Tripoli allora guidato dal premier Fayez al-Sarraj.

