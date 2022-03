Labrador è cane più popolare negli Usa, secondo french bulldog

WASHINGTON, 20 MAR - Per il 31esimo anno consecuito il labrador è la razza di cane più amata negli Stati Uniti, seguito dal french bulldog e dal golden retriever. Lo rivela l'annuale classifica stilata dalla ong American Kennel Club. Al quarto posto tra i cani preferiti dagli americani c'è il pastore tedesco, seguito dal barboncino per la prima volta nella top five dal 1997. L'Associazione americana spiega che la popolarità del labrador, originariamente un cane da lavoro, deriva dal suo buon carattere e dalla sua versatilità. Anche per questo è uno dei cani più utilizzato nei servizi di assistenza e soccorso. Di recente in alcuni Stati americani sono stati addestrati ad annusare l'odore del Covid e individuare la presenza del virus.

