Lanciato Artemis, il razzo del ritorno sulla Luna. L'astronauta Parmitano: «Grande emozione»

Lanciato il razzo Sls di Artemis 1, la prima missione senza equipaggio del programma Artemis, diretta all’orbita lunare. Il lancio dello Space Launch System della Nasa è avvenuto dal Kennesy Space Center a Cape Canaveral. Dopo una lunga attesa, inizia così una missione nella quale

anche la tecnologia europea e quella italiana rivestono un ruolo di primo piano.

La missione Artemis 1 è partita come previsto: a circa due minuti dal lancio, avvenuto dalla piattaforma 39B del Kennedy Space Center, in Florida, i razzi a propellente solido (Solid Rocket Boosters), i più grandi di questo tipo mai costruiti, si sono separati, per cadere dopo pochi minuti nell’oceano Atlantico. Quindi il motore principale si è spento e lo stadio principale del razzo Sls (Space Launch System) si è separato, cadendo nell’oceano Pacifico. Poi c'è stato il dispiegamento dei pannelli solari della capsula Orion - quattro "ali" in parte realizzate dall’italiana Leonardo - e il successivo inserimento della capsula nell’orbita terrestre.

«E' una grandissima emozione credo per tutti qui». A scandirlo è l’astronauta catanese dell’Esa, Luca Parmitano, che commenta così in diretta dagli Usa, il lancio oggi della prima missione del grande programma lunare Artemis di Nasa e Esa partner e che - come detto - vede anche l’Italia in prima linea con l’Asi.

«E' un emozione per tantissime persone, a "bordo" c'è tanta umanità che volerà oggi con Artemis, ci sono tutti i sogni, tutto il lavoro e tutta la vita delle tante persone che hanno lavorato al progetto ed è per questo che adesso, qui, siamo tutti emozionati» commenta ancora l'astronauta Luca Parmitano.

Con la missione Artemis 1 appena lanciata «stiamo lavorando, e questo è il primo passaggio di una lunga serie, per riportare l’umanità sulla Luna - ha detto ancora Parmitano - . Non so se io andrò sulla Luna ma sto lavorando e ognuno sta dando il proprio contributo e questo è già per me un grandissimo privilegio».

