Lapid, Ben Gvir a Monte Tempio provocazione ad alto rischio

TEL AVIV, 02 GEN - "E' una deliberata provocazione che metterà in pericolo e costerà vite umane". Lo ha detto il capo dell'opposizione israeliana - ed ex premier - Yair Lapid sull'annunciata visita nei prossimi giorni del ministro della sicurezza nazionale, ed esponente della destra radicale, Itamar Ben Gvir sulla Spianata delle Moschee, il Monte del Tempio per gli ebrei, a Gerusalemme. Lapid - che parlava ad una riunione del suo partito - ha ammonito che "Ben Gvir non deve andare sul Monte del Tempio". Lapid ha poi definito il premier Benyamin Netanyahu "debole" e non in grado "di tenere a freno il ministro di estrema destra".

