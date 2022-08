Lavrov e Cavusoglu, attuare gli accordi di Istanbul su grano

ROMA, 03 AGO - Gli sviluppi in Ucraina e l'accordo sull'export di grano sono stati al centro dell'incontro odierno tra i titolari delle diplomazie di Russia e Turchia, Sergei Lavrov e Mevlut Cavusoglu, a margine di una riunione dei ministri degli Esteri dell'Asean a Phnom Penh. "C'è stato un ampio scambio di opinioni sull'agenda internazionale e regionale, principalmente sulla situazione in Ucraina", ha precisato in una nota il ministero degli Esteri russo citato dalla Tass . I ministri "hanno discusso dell'attuazione del pacchetto di accordi raggiunti a Istanbul il 22 luglio sul trasporto di cereali ucraini dai porti del Mar Nero e sulla promozione dell'export russo di cibo e fertilizzanti", ha aggiunto il ministero. "E' stata discussa anche la questione della Siria", si è sottolineato nella dichiarazione.

