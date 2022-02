Lavrov, 'oggi invieremo la nostra risposta pubblica a Usa'

ROMA, 17 FEB - "Oggi invieremo la lettera di risposta agli Usa, sarà resa pubblica perché crediamo indispensabile che le persone possano avere un'idea precisa di ciò che sta accadendo". Lo ha detto il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov in conferenza stampa a Mosca con Luigi Di Maio. "Le sanzioni non possono essere varate se almeno un Paese sarà contrario. Non credo che l'Italia sia interessata a fomentare la tensione", anzi "noi vediamo che segue la tradizione della sua diplomazia" che è quella di "non minacciare in continuazione, non promettere punizioni, ma cercare soluzioni", ha aggiunto Lavrov. "Non risolveremo tutti i problemi finché non ci metteremo d'accordo su alcuni punti, è importante non togliere dal pacchetto alcune cose, tra cui il non allargamento a est della Nato e il non dispiegamento a est", ha infine precisato Lavrov

