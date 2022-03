ROMA, 01 MAR - Il regime di Kiev cospira per sviluppare il suo arsenale atomico, è una minaccia alla sicurezza internazionale. Lo ha detto il ministro russo degli Esteri Serghei Lavrov nel videomessaggio con cui interviene alla conferenza sul disarmo in corso a Ginevra. Lo riferisce la Tass. "Stiamo lavorando per evitare l'emergere di armi nucleari in Ucraina", ha aggiunto Larov, scrive la Tass.

Pubblicità

COPYRIGHT LASICILIA.IT © RIPRODUZIONE RISERVATA