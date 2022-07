Lavrov, relazioni positive tra Mosca e Pechino

ROMA, 28 LUG - Il ministro degli Esteri russo Serghei Lavrov e il suo omologo cinese Wang Yi in un incontro "a margine" di una riunione a Tashkent hanno sottolineato che le relazioni tra Mosca e Pechino si stanno sviluppando in modo dinamico, nonostante la difficile situazione geopolitica. Lo riporta Ria Novosti. "I ministri hanno dato una valutazione positiva dello stato attuale delle relazioni russo-cinesi, che continuano a svilupparsi dinamicamente di fronte a una difficile situazione geopolitica", ha affermato il ministero degli Esteri russo in una nota. Inoltre, le parti hanno avuto uno scambio di opinioni sui principali temi internazionali a partire dall'ucraina, aggiunge la Tass.

